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СМИ: В Польше вызвали полицию из-за "Слава Украине"

Комментариев: 3
В Польше во время поминальных мероприятий с участием украинской делегации в селе Сагрынь вызвали полицию из-за приветствия "Слава Украине - Героям Слава".
В Польше вызвали полицию из-за приветствия "Слава Украине", которое сказала Александр Пирожик
В Польше вызвали полицию из-за приветствия "Слава Украине", которое сказала Александр Пирожик
dziennikwschodni.pl

В селе Сагрынь Люблинского воеводства Польши из-за приветствия “Слава Украине - Героям Слава“ во время поминальных мероприятий вызвали полицию. Об этом в среду, 14 марта, пишет Zaxid.net.

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Инцидент произошел 10 марта, когда официальная украинская делегация, в которую входили посол Украины в Польше Андрей Дещица, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, представители местной власти во Львовской и Волынской областях приехали в село, чтобы почтить убитых польской Армией Крайовой в 1944 году украинцев.

По данным Dzennik Wschodni, первый заместитель председателя Волынского облсовета Александр Пирожик завершил свое выступление традиционным украинским приветствием “Слава Украине - Героям Слава“.

“И поэтому будущие поколения, если отдельные недальновидные политики по обе стороны границы этого не понимают, придут к осознанию того, что в украинцев Бандера и УПА - герои, у поляков - другие, только тогда мы будем иметь общее будущее. Слава Украине!“ - заявил Пирожик.

В свою очередь один из присутствующих на мероприятии поляков воспринял приветствие как героизацию Степана Бандеры, что согласно принятым недавно изменениям в закон об Институте национальной памяти в Польше, запрещено. Мужчина вызвал на кладбище полицию.

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Полицейские переписали паспортные данные Пирожика и поехали. Теперь местная прокуратура установит, был ли нарушен недавно принятый закон.

Напомним, в Польше вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за отрицание “преступлений украинских националистов“.

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Теги: Украина, Польша, Бандера, видео, полиция, национализм, закон, Степан Бандера
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Комментариев (3)
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hell_angel    14.03.2018, 18:56
Оценка:  -4
hell_angel
перестрашені пси, кляті ляхи
Yzenykkrasavchik    14.03.2018, 18:39
Оценка:  +1
Yzenykkrasavchik
Польская провокация
ТУЧКА+    14.03.2018, 18:49
Оценка:  -2
ТУЧКА+
Нічого, чим більше поляки будуть знать про це село, тим краще.
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