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Британцев предупредили об опасности поездок в РФ

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Граждан Британии в РФ призывают не участвовать в массовых акциях и воздерживаться от публичных обсуждений политики.
МИД Великобритании пересмотрел рекомендации по поездкам в РФ
МИД Великобритании пересмотрел рекомендации по поездкам в РФ
gettyimages.com

МИД Великобритании пересмотрел свои рекомендации по поездкам в Россию. Об этом в среду, 14 марта, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

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Так, в новых рекомендациях говорится, что британцам в России стоит “проявлять бдительность“ и “избегать любых демонстраций и акций протеста“.

Также в британском министерстве иностранных дел предостерегли своих граждан от открытого выражения своей политической позиции во время поездок в РФ.

“Из-за растущей напряженности между Великобританией и Россией вы должны быть осведомлены о возможных антибританских настроениях и проявлениях агрессии в текущее время“, - говорится в заявлении МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля приостанавливает двусторонние контакты с Россией.

 

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Теги: Россия, Британия, поездка, россияне, Великобритания
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