Британцев предупредили об опасности поездок в РФ
МИД Великобритании пересмотрел свои рекомендации по поездкам в Россию. Об этом в среду, 14 марта, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Смотри также: МИД Британии опубликовал видеоролик об агрессии России
Так, в новых рекомендациях говорится, что британцам в России стоит “проявлять бдительность“ и “избегать любых демонстраций и акций протеста“.
Также в британском министерстве иностранных дел предостерегли своих граждан от открытого выражения своей политической позиции во время поездок в РФ.
“Из-за растущей напряженности между Великобританией и Россией вы должны быть осведомлены о возможных антибританских настроениях и проявлениях агрессии в текущее время“, - говорится в заявлении МИД.
Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля приостанавливает двусторонние контакты с Россией.