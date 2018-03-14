Выборы в РФ: Собчак довели до слез на дебатах

Ксения Собчак несколько раз обращала внимание телеведущего Владимира Соловьева на то, что ее перебивают другие кандидаты, в том числе лидер ЛДПР Владимир Жириновский, после чего расплакалась.

Кандидата в президенты на выборах в России от партии "Гражданская инициатива" Ксению Собчак довели до слез во время дебатов на телеканале "Россия 1". Запись трансляции доступна в среду, 14 марта, на платформе YouTube.

Отмечено, что Собчак несколько раз обращала внимание телеведущего Владимира Соловьева на то, что ее перебивают другие кандидаты, в том числе лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Эти люди перебивают только меня", - отметила Собчак.

В связи с этим она попросила телеведущего компенсировать ей время, поскольку другие кандидаты не дали ей высказаться.

"Вы, правда, считаете, что это нормально?" - поинтересовалась политик у Соловьева.

Он ответил, что это "безобразие, доведение женщины до слез" и "коллективная травля" одного из кандидатов, но заявил, что не может менять правила. После этих слов Собчак сразу покинула студию.

Ранее сообщалось, что 28 февраля в прямом эфире теледебатов на российском телевидении Жириновский грубо обругал Собчак матом. Через неделю Собчак и Жириновский снова поссорились на дебатах.

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