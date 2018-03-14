"Испанскому диспетчеру" могли платить из России за фейк о MH17 - СМИ

"Диспетчер" заявил, что получал крупные суммы денег из РФ в качестве компенсации за то, что публиковал у себя в Twitter различные записи под никнеймом spainbuca.

"Испанский диспетчер", которого массово цитировали российские СМИ на тему "украинский след" в крушении самолета рейса MH17, заявил, что получил от России 48 тысяч долларов. Об этом говорится в совместном расследовании Радио Свобода и группы румынских журналистов RISE Project, опубликованном в среду, 14 марта.

По данным журналистов, автором твита о гибели самолета и героем сюжета канала RT является Хосе Карлос Барриос Санчес, ранее судимый в Испании и арестованный в Румынии по делу о мошенничестве.

По его словам, он получал крупные суммы денег из России в качестве компенсации за то, что публиковал у себя в Twitter различные записи под никнеймом spainbuca. Мужчина подчеркнул, что деньги от RT он якобы получил задолго до интервью телеканалу, опубликованного в мае 2014 года. В этом сюжете его назвали "диспетчером Карлосом", который работал в аэропорту Борисполя и получал угрозы за свою антиукраинскую позицию. При этом доказательств получения денег мужчина не представил.

Санчес также рассказал, что никогда не бывал на территории Украины и не работал авиадиспетчером, хотя в соцсетях указывал в качестве своего места работы два международных авиахолдинга.

К слову, "испанский диспетчер", который якобы работал в киевском аэропорту Борисполь, под псевдонимом spainbuca в Twitter опубликовал такую запись: "Военные самолеты пролетали рядом с 777 за три минуты до того, как он исчез с радаров, всего три минуты". Аккаунт был заблокирован. В пресс-службе госкомпании Украэрорух заявили, что диспетчера c таким именем в Украине нет.

Напомним, ранее президент России в рамках своих разговоров с американским режиссером Оливером Стоуном рассказал, что за катастрофой рейса MH17 в Украине мог наблюдать диспетчер "испанского происхождения", который якобы видел рядом боевой самолет.

Малайзийский самолет, следовавший рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Поскольку две трети жертв были нидерландцами, расследование авиакатастрофы было поручено Голландии. Правительство Украины и Запад полагают, что самолет был сбит пророссийскими сепаратистами, однако Москва считает, что ответственность за гибель лайнера лежит на Киеве.

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