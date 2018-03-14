В Польше задержали трех украинцев за изнасилование девушки

Известно, что насильниками были поляки, но среди тех, кто не вступился за женщину, является поляк и три украинца. За изнасилование подозреваемым грозит от 3 до 15 лет заключения.

В Польше на три месяца арестовали двух мужчин, которым было предъявлено обвинение в изнасиловании 18-летней девушки. Об этом сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Легнице Лидия Ткачишин, информирует Польское радио.

"Суд положительно рассмотрел ходатайство прокуратуры о применении в отношении этих мужчин временного ареста", - рассказала чиновница.

За изнасилование подозреваемым грозит от 3 до 15 лет заключения, а еще четырем мужчинам, задержанным за то, что они не помогли пострадавшей, грозит до трех лет заключения. Им запрещено общаться с пострадавшей и выезжать за пределы Польши.

Известно, что насильниками были поляки, но среди тех, кто не вступился за женщину, является поляк и трое украинцев.

Массовое изнасилование женщины произошло в ночь с 10 на 11 марта в одной из квартир в Беджиховий под Польковице в Нижней Силезии.

Полиция задержала шестерых подозреваемых. "Следствие продолжается. Мы на его начальном этапе" – отметили в полиции.

Ранее в Польше задержали пять граждан Украины за нелегальную работу. Теперь их ждет депортация и запрет на въезд в эту страну в течение года.

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