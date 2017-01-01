Европарламент предостерег Лондон от демпинга после Brexit

После выхода из Евросоюза Великобритания не должна использовать демпинг как средство конкурентной борьбы в торговле, предупредил Европарламент. Его депутаты также призвали страны ЕС повысить взносы в общий бюджет.

Европарламент призвал Великобританию не заниматься после "Брекзита" демпингом с целью получения торговых преимуществ. Торговое соглашение с Лондоном евродепутаты одобрят лишь в том случае, если оно предоставит "равные исходные условия" и гарантирует соблюдение установленных в Евросоюзе стандартов, говорится в резолюции, принятой парламентом ЕС в среду, 14 марта.

Эти требования касаются, в частности, "честной и основанной на правилах конкуренции", государственных субсидий, а также социального права и прав наемных работников.

Вместе с тем Европейский парламент требует от членов ЕС значительно повысить взносы в общий бюджет. В следующем семилетнем бюджете верхняя граница выплат должна быть установлена на уровне 1,3 процента от ВВП страны-члена. Это на 30 процентов больше нынешнего показателя (1 процент ВВП).

Нынешний бюджет Евросоюза действует до конца 2020 года. После этого Брюссель должен будет обходиться без денег одного из важнейших плательщиков - Великобритании. Бюджетная дыра, которая образуется после Брекзита, может составить до 14 млрд евро.

Источник: Русская служба DW

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