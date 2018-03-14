Британия наносит ответный удар. Что грозит России

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в незаконном применении силы против своей страны и заморозила все дипломатические контакты с Москвой.

Британское правительство пришло к выводу, что Россия несет ответственность за покушение на убийство бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери и за создание угрозы жизни британских граждан в Солсбери. Произошедшее в Солсбери представляет собой незаконное применение силы Россией против Соединенного Королевства, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Корреспондент.net разбирался в санкциях Великобритании против России.

Выступление Мэй

Выступая в британском парламенте Мэй заявила, что Россия демонстрирует лишь полное презрение к серьезности событий с отравлением Скрипаля, и не дала разумного объяснения, которое могло бы указать, что химическое вещество, которым пытались убить бывшего шпиона, было потеряно.

“Не объяснили, как случилось, что это вещество применили в Великобритании; не объяснили, почему у России есть незадекларированная программа по разработке химического оружия, что противоречит международному законодательству”, - подчеркнула британский премьер.

При этом Мэй отдельно отметила, что у Британии нет никаких разногласий с народом России.

“Мы хотели улучшения отношений, и это печально, что президент Путин решил пойти таким путем. Но мы не будем игнорировать такую угрозу жизни народа Великобритании и других народов на нашей земле со стороны правительства России. Не будем мы игнорировать и такое вопиющее нарушение российских международных обязательств”, - заявила премьер.

Санкции Британии

23 российских дипломата будут выдворены из Британии. Им дадут одну неделю на то, чтобы покинуть страну. Мэй назвала это крупнейшей односторонней высылкой за 30 лет. И подчеркнула, что это не дипломаты, а тайные агенты спецслужб.

Правительство Британии назначит новый специальный орган, который будет задерживать лиц, подозреваемых в ведении иностранной враждебной деятельности в пределах государственных границ. Ранее деятельность подобного органа ограничивалась подозреваемыми террористами.

Великобритания усилит проверки частных авиарейсов, а также грузоперевозок из России и будет замораживать российские активы при наличии свидетельств того, что они вредят безопасности страны.

Будет создана законодательная база, призванная защитить Великобританию от деятельности враждебных государств. Она будет включать увеличение полномочий в рамках законопроекта о санкциях.

Правительство рассмотрит вопрос о необходимости создания новых органов контрразведки.

Великобритания приостановила все дипломатические контакты высокого уровня с Россией, в том числе отозвала приглашение министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Кроме того, на летнем чемпионате мира, который состоится в этом году в России, не будут присутствовать министры правительства и члены королевской семьи.

Поддержка США

Белый дом заявляет, что Дональд Трамп выразил свою "солидарность" с Мэй и пообещал "оказать всемерное содействие расследованию, которое ведет Соединенное Королевство" в связи с применением нервно-паралитического вещества при попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери.

Оба лидера согласились, что те, кто применил ужасающие средства, грубо нарушив международные нормы, должны будут ответить за содеянное.

Британия также созвала срочное заседание Совбеза ООН из-за отравления Скрипаля.

Только начало

Британия сделала первый залп, чтобы посмотреть на реакцию России и дальше принимать решение о деэскалации или эскалации.

“Дальше многое будет зависеть от реакции Кремля. Через несколько дней выборы, и сейчас не самое удобное время, чтобы Кремлю демонстрировать гибкость или говорить, что была какая-то «неучтенка». Видимо, Россия в ответ также вышлет дипломатов и сделает еще какие-то заявления. Поэтому надо следить за риторикой Кремля и смотреть, будет ли она зажигательной или примирительной, - это покажет, хотят ли стороны развивать конфликт или постараются его купировать”, - говорит гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

“Меры, объявленные Мэй, нельзя назвать умеренными - скорее, они рутинные и предсказуемые. Но никто не сказал, что этим все и исчерпывается. Так, некоторые меры не конкретизированы - например, усиление контроля над гражданами России может означать что угодно, вплоть до конфискации активов. Анонсированы и новые санкционные законы, но их содержание еще неизвестно и они могут быть очень неприятными. Похоже, это только начало”, - отмечает российский политолог Федор Лукьянов.