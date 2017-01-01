Оттава пообещала Киеву поддержку

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Канада оказывает немного сопротивления по некоторым предложениям, которые считает неправильными. По словам Трюдо, США "не всегда хорошо продумывают, чего именно хотят".
Порошенко и Трюдо
Порошенко и Трюдо
Администрация президента Украины

Канада будет стоять на своем во время переговоров о внесении изменений в Североамериканскую зону свободной торговли и не будет идти на поводу у США. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду, 14 марта.

"США решили, что хотят быстрее завершить переговоры. Это хорошо, однако сложность для них заключается в том, что мы находимся за столом переговоров и делаем свой вклад в обсуждение, но не позволим им прогнуть себя", - сказал Трюдо.

Он добавил, что Канада оказывает немного сопротивления по некоторым предложениям, которые считает неправильными.

"Мы отстаиваем свои интересы, зная, что возможна выигрышная для всех ситуация. Мы не стремимся выйти единственными победителями, создав сложности для Канады или Мексики, мы хотим получить хорошее соглашение и сможем достичь этого", - отметил премьер.

По словам Трюдо, США "не всегда хорошо продумывают, чего именно хотят". "Однако мы знаем, чего хотим, изложили это, и осмысленно сотрудничаем с ними", - подытожил глава правительства Канады.

 

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Теги: Канада
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Источник: korrespondent.net

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