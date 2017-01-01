Премьер Словакии подал прошение об отставке

Роберт Фицо подал президенту прошение об отставке. Политический кризис разразился после убийства журналиста, расследовавшего влияние итальянской мафии на правительство Словакии.

В Словакии усугубляется политический кризис, разразившийся после убийства журналиста Яна Куцияка и его невесты: премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал прошение об отставке. Если президент Андрей Киска примет это прошение, он готов оставить свой пост уже 15 марта, заявил Фицо вечером в среду, 14 марта, в Братиславе.

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Журналист Ян Куцияк и его невеста были застрелены в своем доме в конце февраля. Перед убийством Куцияк расследовал влияние итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" на правительство Словакии. В частности, он обвинял приближенных премьер-министра Фицо в тесных связях с итальянскими предпринимателями, которые в свою очередь были связаны с мафией.

Два помощника премьера Фицо, чьи имена фигурировали в журналистском расследовании, покинули свои посты. В отставку подал и министр культуры Марек Мадарич, ведомство которого формально курирует журналистов в стране. В пятницу, 9 марта, в Братиславе, а также еще в 50 городах и крупных населенных пунктах страны прошли многотысячные митинги с требованием отставки правительства премьер-министра Роберта Фицо и объявления в Словакии досрочных парламентских выборов. Только в Братиславе в акциях протеста приняли участие более 40 тысяч человек.

Источник: Русская служба DW