Британия обвинила Россию в нарушении устава ООН

Представитель Великобритании заявил в Совбезе ООН, что РФ потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом Новичок, которым был отравлен Сергей Скрипаль.

Заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен в среду, 14 марта, выступая на экстренном заседании Совета безопасности организации, обвинил Россию в нарушении устава ООН и конвенции о запрещении химического оружия в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, сообщает Интерфакс.

"Это было не обычное преступление. Это было неправомочное использование силы, нарушение Статьи 2 Устава ООН", - отметил Аллен.

Представитель Британии подчеркнул, что РФ не предоставила Лондону удовлетворительные объяснения касательно инцидента в Солсбери в отведенный срок.

Он также обвинил Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, заявив, что для отравления Скрипаля было использовано нервно-паралитическое вещество Новичок, разработанное в РФ.

"Россия заявила об уничтожении задекларированных запасов химического оружия в сентябре 2017 года, на десять лет позже, чем того требовала конвенция. <...> Россия не сообщила о нервно-паралитическом веществе Новичок, а также о связанных с ним производствах", - указал Аллен.

В связи с этим Великобритания попросила Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) присоединитсья к расследованию отравления в Солсбери и дать независимую оценку проведенных Лондоном анализов.

Напомним, экстренное заседание Совбеза ООН инициировали власти Британии для обсуждения дела об отравлении в Солсбери экс-сотрудника российского ГРУ и его дочери.

Ранее 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон приостанавливает двусторонние контакты с Россией и объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломатов.

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