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Россия в ООН: Дело Скрипаля - черный пиар

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Представитель РФ в ООН указал на непричастность Москвы к инциденту в Солсбери, а также призвал задуматься, кому может быть выгодно отравление бывшего шпиона.
Постпред России в Совбезе ООН Василий Небензя
Постпред России в Совбезе ООН Василий Небензя
Getty Images

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН 14 марта, что власти Британии начали сознательную кампанию по очернению России на международной арене, сообщает РИА Новости.

"Сегодня мы свидетели того, что власти Соединенного Королевства ведут курс на сознательное очернительство России, не гнушаясь никакими методами", - отметил Небензя.

Он также призвал задуматься, кому может быть выгодно устранение экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, который "не представлял никакой угрозы" для РФ, накануне выборов президента и чемпионата мира по футболу. 

Небензя вновь указал на непричастность России к инциденту в Солсбери, а также подчеркнул, что бывший офицер "прекрасно подходит на роль жертвы", к которой можно применить "любую немыслимую ложь, грязь" и "черный пиар в отношении России".

"Ультиматумы Лондона мы считаем ничтожными", - добавил он.
 
Ранее сообщалось, что Великобритания обвинила Россию в нарушении устава ООН и конвенции о запрещении химического оружия в связи с отравлением Скрипаля.
 

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Теги: Россия, Британия, ООН, отравление, Великобритания, совет безопасности оон, совбез, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Владимир2911    15.03.2018, 00:53
Оценка:  0
Владимир2911
"Ультиматумы Лондона мы считаем ничтожными", - добавил он. Да флаг в руки - считайте... что там у вас осталось посчитать...
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