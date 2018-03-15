Россия в ООН: Дело Скрипаля - черный пиар

Представитель РФ в ООН указал на непричастность Москвы к инциденту в Солсбери, а также призвал задуматься, кому может быть выгодно отравление бывшего шпиона.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН 14 марта, что власти Британии начали сознательную кампанию по очернению России на международной арене, сообщает РИА Новости.

"Сегодня мы свидетели того, что власти Соединенного Королевства ведут курс на сознательное очернительство России, не гнушаясь никакими методами", - отметил Небензя.

Он также призвал задуматься, кому может быть выгодно устранение экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, который "не представлял никакой угрозы" для РФ, накануне выборов президента и чемпионата мира по футболу.

Небензя вновь указал на непричастность России к инциденту в Солсбери, а также подчеркнул, что бывший офицер "прекрасно подходит на роль жертвы", к которой можно применить "любую немыслимую ложь, грязь" и "черный пиар в отношении России".

"Ультиматумы Лондона мы считаем ничтожными", - добавил он. Ранее сообщалось, что Великобритания обвинила Россию в нарушении устава ООН и конвенции о запрещении химического оружия в связи с отравлением Скрипаля. Лавров заявил о русофобских мотивах покушения на Скрипаля

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