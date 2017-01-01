Болгария отклонила жалобу Украины по сделке о ремонте МиГ-29

Министерство обороны страны подписало соглашение с российской компанией о ремонте старых советских истребителей МиГ-29, несмотря на обращение Укроборонпрома.

Болгария выбрала российскую авиастроительную корпорацию МиГ для проведения капитального ремонта 15 советских истребителей МиГ-29 до 2022 года. Об этом говорится в документах Минобороны Болгарии, пишет Reuters.



Отмечается, что Болгария, которая является членом Евросоюза и НАТО, считает, что только российская компания способна качественно отремонтировать старые МиГ-29, поэтому София не приглашала других участников к соглашению.

Министерство обороны Болгарии планировало подписать четырехлетний контракт на 51,45 миллиона долларов с группой МиГ, но отложило сделку после жалобы украинской компании Укринмаш, которая входит в состав концерна Укроборонпром.

Болгарская антимонопольная комиссия позже отклонила обращение Украины, и 6 марта специальная комиссия Минобороны утвердила предложение россиян.

Ранее сообщалось, что часть болгарских военных летчиков отказывается садиться за штурвал российских истребителей МиГ-29, указывая на небезопасность устаревших самолетов.

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