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Boeing представил Трампу именной истребитель

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Американская корпорация показала президенту США названный в честь него самолет. На новом F/A-18 написали "Главнокомандующий Дональд Дж. Трамп".
Boeing EA-18G Growler (архивное фото)
Boeing EA-18G Growler (архивное фото)
wikimedia.org

Корпорация Boeing в среду, 14 марта представила президенту США Дональду Трампу именной военный самолет F/A-18 Growler. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на корреспондентов пула Белого дома.

Отмечается, что на авиастроительном заводе Boeing американскому лидеру были представлены в ангаре два новых реактивных истребителя.

Первый был F/A-18, на котором красовалось: "Главнокомандующий Дональд Дж. Трамп", сообщили в Белом доме.

Boeing FA-18 Growler - палубный самолёт радиоэлектронной борьбы ВМС США, разработан на базе истребителя F/A-18F Super Hornet. Первый полёт совершил 15 августа 2006 года. Серийное производство самолёта началось в 2007 году.

Напомним, ранее глава Boeing Деннис Мюленбург пообещал Трампу снизить цену на борт №1.

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Теги: США, самолет, Boeing, Трамп, истребитель, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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