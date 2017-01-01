США в ООН обвинили Россию в отравлении Скрипаля

Вашингтон на заседании Совета Безопасности ООН поддержал выводы Великобритании о причастности Москвы к отравлению бывшего российского шпиона.

США, как и Великобритания, полагают, что к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля причастна Россия.

"Соединенные Штаты считают, что Россия ответственна за атаку на двух человек в Соединенном Королевстве с использованием нервно-паралитического вещества военного класса", - заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН в среду, 14 марта.

На заседании выступил также заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен. Он обвинил Москву в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

"Мы можем заключить, что Россия серьезно нарушает конвенцию, не уведомив о программе по разработке вещества Новичок, - констатировал британский дипломат.

Постпред России при ООН Василий Небензя в ответ заявил, что Лондон "нагнетает истерику".

"Мы сами языком ультиматумов ни с кем не разговариваем и с собой разговаривать в таком тоне не позволим", - добавил он.

Небензя заявил также об отсутствии доказательств российского следа в отравлении Сергея Скрипаля.

Напомним, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом типа Новичок, который разрабатывался в СССР и впоследствии в России.

Она дала Москве сутки на предоставление разъяснений. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена отвечать на ультиматум Великобритании, пока не получит доступ к материалам дела.

14 марта Мэй возложила ответственность за покушение на Скрипаля на Россию и объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.

Источник: Русская служба DW

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