США в ООН обвинили Россию в отравлении Скрипаля
США, как и Великобритания, полагают, что к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля причастна Россия.
На заседании выступил также заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен. Он обвинил Москву в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.
"Мы можем заключить, что Россия серьезно нарушает конвенцию, не уведомив о программе по разработке вещества Новичок, - констатировал британский дипломат.
Постпред России при ООН Василий Небензя в ответ заявил, что Лондон "нагнетает истерику".
"Мы сами языком ультиматумов ни с кем не разговариваем и с собой разговаривать в таком тоне не позволим", - добавил он.
Небензя заявил также об отсутствии доказательств российского следа в отравлении Сергея Скрипаля.
Напомним, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.
12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом типа Новичок, который разрабатывался в СССР и впоследствии в России.
Она дала Москве сутки на предоставление разъяснений. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена отвечать на ультиматум Великобритании, пока не получит доступ к материалам дела.
14 марта Мэй возложила ответственность за покушение на Скрипаля на Россию и объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.
Источник: Русская служба DW
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet