Белый дом одобрил меры Британии по дипломатам РФ

В американской администрации поддержали решение Лондона о высылке российских дипломатов, как ответной мере на отравление Сергея Скрипаля.

Белый дом поддержал решение Великобритании выслать 23 российских дипломата в связи с обвинениями РФ в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщила пресс-служба администрации США.

"США привержены солидарному подходу со своим ближайшем союзником - Великобританией. США разделяют оценку Соединенного Королевства относительно того, что Россия ответственна за чудовищную атаку нервно-паралитическим веществом на британского гражданина и его дочь, и мы поддерживаем решение Великобритании выдворить российских дипломатов в качестве ответной меры", - говорится в заявлении Белого дома.

В американской администрации также подчеркнули, что Россия своими действиями игнорирует международные правила и пытается подорвать работу западных демократических институтов. Напомним, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон приостанавливает двусторонние контакты с Россией и объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломатов.

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