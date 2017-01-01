Взрыв в Пакистане унес жизни девяти человек
Предполагается, что атаку, которая была направлена на пост правоохранителей, организовали террористы. В результате инцидента пострадали более 20 человек.
В окресностях города Лахор в пакистанской провинции Пенджаб произошел взрыв возле полицейского поста, сообщает Geo.tv.
Отмечается, что по меньшей мере девять человек, в том числе пять сотрудников полиции и четверо граждан, были убиты, еще 25 человек получили ранения в результате инцидента.
Бомба взорвалась, когда полиция принимала смену у охранников поста.
Правоохранители предполагают, что атака была совершена террористами с помощью мотоцикла, который полностью разрушен.
Cмотрите фотогалерею: Взрыв в Пакистане унес жизни девяти человек
Ранее сообщалось, что в Пакистане жертвами атаки террориста-смертника стали 11 военных, еще 20 человек пострадали.
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