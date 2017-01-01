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В США разбился истребитель, два пилота погибли

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Экипажу воздушного судна удалось катапультироваться, однако оба пилота позже скончались в больнице. Причины инцидента устанавливают.
Истребитель F/A18
Истребитель F/A18
wikimedia.org

У берегов Флориды 14 марта потерпел крушение истребитель F/A-18 во время тренировочного полета, сообщила пресс-служба военно-морских сил США в Twitter.

Отмечается, что экипаж самолета катапультировался и в результате поисково-специальной операции пилотов нашли и доставили в ближайшую больницу. Однако позже стало известно, что они погибли.

"С сожалением сообщаем, что оба пилота объявлены погибшими. Мы молимся за их семьи", - говорится в сообщении.

F/A-18 представляет собой палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик. Самолет разработан в 1970-х годах. На сегодня является основным боевым самолётом ВМС США.

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Напомним, в августе 2017 года американский истребитель Northrop F-5 потерпел крушение у берегов Флориды во время тренировочного полета. Пилоту удалось выжить.

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Теги: США, авария, крушение, ВМС, истребитель, пилот
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Источник: korrespondent.net

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