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СМИ: Манафорту грозит более 300 лет тюрьмы

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Ранее американский политтехнолог отказался признавать себя виновным. Судья оставил его под домашним арестом и обязал носить электронный браслет до слушаний в июле.
Пол Манафорт
Пол Манафорт

Бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту грозит до 305 лет заключения, если его признают виновным по всем пунктам, сообщает CNN.

"Учитывая характер обвинений в отношении подсудимого и очевидный объем доказательств против него, подсудимый с большой вероятностью проведет остаток жизни в тюрьме", - заявил судья окружного суда Вирджинии.

Телеканал подсчитал, что если Манафорта, которому вменяется уклонение от налогов, несколько эпизодов банковских махинаций и участие в заговоре, признают виновным по всем пунктам, то он может получить 305 лет тюрьмы.

Напомним, ранее Манафорта обвинили в мошенничестве и отмывании более 30 миллионов долларов, полученных за работу в Украине.

Его деловой партнер Рик Гейтс 23 февраля признал себя виновным в заговоре против США и даче ложных показаний.

В Манафорта у суда бросили флаг России

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Теги: США, тюрьма, приговор, пожизненное заключение, Пол Манафорт
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Источник: korrespondent.net

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