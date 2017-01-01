На уроке в США учитель ранил школьника из пистолета

На занятии по общественной безопасности преподаватель случайно выстрелил в потолок и рикошетом был ранен школьник. Еще двое учеников пострадали от обломков, упавших с потолка.

В Калифорнии учитель ранил школьника выстрелом из пистолета во время урока по общественной безопасности, сообщил 14 марта местный телеканал KTVU.

Отмечается, что преподаватель Дэннис Александер также является сотрудником местной полиции и заместителем мэра города Сисайд. По данным телеканала, во время урока он направил оружие в потолок и произвел случайный выстрел.

В результате рикошетом был ранен 17-летний школьник. Однако точно неизвестно, пострадал ли он от пули, или от обломков, упавших с потолка. Травмы оказались незначительными.

Еще двух учеников задело кусками штукатурки. Учителя отстранили от работы в школе и в полиции на время расследования.

В Калифорнии запрещено ношение оружие в школах, однако для некоторых офицеров полиции, имеющих специальные разрешения, могут быть сделаны исключения из этого правила.

Ранее сообщалось, что учителям во Флориде разрешили открыто носить оружие в школах.

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