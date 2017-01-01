Премьер Словении уходит в отставку

Миро Церар уходит в отставку из-за постановления верховного суда страны, которым отменяется решение прошлогоднего референдума, одобрившее строительство железной дороги Копер - Дивача.

Премьер-министр Словении Миро Церар решил подать в отставку. Об этом заявил он журналистам на пресс-конференции, сообщает Интерфакс-Украина.

"Силы из прошлого не дают нам работать для будущих поколений. Я подаю в отставку", - сказал он.

Как отмечают наблюдатели, одной из главных причиной отставки главы правительства стало постановление верховного суда страны, которым отменяется решение прошлогоднего референдума, одобрившее строительство железной дороги Копер - Дивача.

Он отметил, что решение суда стало "последней каплей", которое переполнило чашу терпения правительства.

Копер является крупным морским портом Словении на Адриатике. Строительство порта было основным инфраструктурным объектом правительства Церара.

Напомним, министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк подал в отставку на фоне скандала вокруг убийства журналиста Яна Кучака и последовавшего за этим политического кризиса в стране.

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