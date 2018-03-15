"Путин сделал первую большую ошибку": эксперт о деле Скрипаля

Эксперт британской армии по химоружию сказал, что кроме как в Шиханах, вещества Новичок нет нигде в странах бывшего СССР.

Нервно-паралитический токсин Новичок, которым отравили Сергея Скрипаля, разработали и создали в Шиханах. Об этом в четверг 15 марта заявил эксперт британской армии по химоружию Хэмиш де Бреттон-Гордон пишет The Guardian.

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Он акцентировал на том, что ни в Украине, ни в Узбекистане, ни в других странах бывшего Советского Союза, Новичок невозможно было найти. Шиханы – это город в центральной части РФ где находится военное научно-исследовательское учреждение.

Хэмиш де Бреттон-Гордон сказал, что информация о разработке токсина в Шиханах присутствует в докладе, который предоставила российская Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) несколько лет назад. Правительство Объединенного Королевства уже обратилось к этой организации с просьбой помочь расследовать использование вещества в попытке убийства Скрипаля.

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“Организация по запрещению химического оружия должна как можно скорее добраться до Солсбери для независимого расследования, а затем отправиться в Россию, чтобы посетить город (Шиханы, - ред.). Если ей (России, - ред.) нечего скрывать, зачем им запрещать это? Это было бы признанием вины. Я думаю, что Путин сделал свою первую большую ошибку за долгое время“, - сказал Бреттон-Гордон.

Напомним, в четверг 15 марта США в ООН обвинили Россию в отравлении Скрипаля. Такую точку зрения высказала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Такого же мнения придерживается и Великобритания. В то время как представитель России в ООН, Василий Небензя, сказал что Москва не имеет отношения к отравлению экс-шпиона, а все дело Скрипаля - черный пиар.