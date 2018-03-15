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"Путин сделал первую большую ошибку": эксперт о деле Скрипаля

Комментариев: 5
Эксперт британской армии по химоружию сказал, что кроме как в Шиханах, вещества Новичок нет нигде в странах бывшего СССР.
Эксперт: Путин сделал свою первую большую ошибку
Эксперт: Путин сделал свою первую большую ошибку
EPA/UPG

Нервно-паралитический токсин Новичок, которым отравили Сергея Скрипаля, разработали и создали в Шиханах. Об этом в четверг 15 марта заявил эксперт британской армии по химоружию Хэмиш де Бреттон-Гордон пишет The Guardian.

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Он акцентировал на том, что ни в Украине, ни в Узбекистане, ни в других странах бывшего Советского Союза, Новичок невозможно было найти. Шиханы – это город в центральной части РФ где находится военное научно-исследовательское учреждение.

Хэмиш де Бреттон-Гордон сказал, что информация о разработке токсина в Шиханах присутствует в докладе, который предоставила российская Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) несколько лет назад.  Правительство Объединенного Королевства уже обратилось к этой организации с просьбой помочь расследовать использование вещества в попытке убийства Скрипаля.

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“Организация по запрещению химического оружия должна как можно скорее добраться до Солсбери для независимого расследования, а затем отправиться в Россию, чтобы посетить город (Шиханы, - ред.). Если ей (России, - ред.) нечего скрывать, зачем им запрещать это? Это было бы признанием вины. Я думаю, что Путин сделал свою первую большую ошибку за долгое время“, - сказал Бреттон-Гордон. 

Напомним, в четверг 15 марта США в ООН обвинили Россию в отравлении Скрипаля. Такую точку зрения высказала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Такого же мнения придерживается и Великобритания. В то время как представитель России в ООН, Василий Небензя, сказал что Москва не имеет отношения к отравлению экс-шпиона, а все дело Скрипаля - черный пиар.

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Теги: Скрипаль, отравление, шпион, новичок, Путин, ошибка
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Источник: Liga.net

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Комментариев (6)
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Synthesis_X    15.03.2018, 10:51
Оценка:  +7
Synthesis_X
Первая ошибка ? Я честно скажу, я затрудняюсь сказать что он вообще сделал правильно. Честно, без какой либо предвзятости. И оно еще имеет наглость вновь выдвигать себя на роль главы государства, что само по себе более чем ошибка и более чем подлость. Омерзительная пудырка...
Peyot    15.03.2018, 11:11
Оценка:  +2
Peyot
да ладно какое государство такой и правитель... ты думаешь там народ лучше? они же там поголовно уверены что окупация крыма - это вобще справедливо честно и хорошо. Уверен что если бы сегодня Порох окупировал скажем часть Польши это рыдовались бы не более 2% населения(националисты) остальные осудили
Synthesis_X    15.03.2018, 11:17
Оценка:  0
Synthesis_X
Нужно учитывать, что люди живут в страхе, в страхе не только за свою карьеру, но и за жизни, здоровье свое и родственников. Мы же прекрасно знаем, какая подлая мразь сидит в Кремле, до какого уровня оно может опуститься и эти методы имеют массовый и глобальный характер.
chytan    15.03.2018, 10:30
Оценка:  +8
chytan
Первая большая ошибка - это анексия Крыма !!!
Peyot    15.03.2018, 10:43
Оценка:  +7
Peyot
думаю что окупация Осетии и Абхазии... ее ему простили. И он решил что простят и другие...
Synthesis_X    15.03.2018, 10:45
Оценка:  +8
Synthesis_X
Вокруг московии только оккупированные земли, это может проверить любой исследователь истории. Грязный Мордор пора ставить на место и к счастью все к этому идет.
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