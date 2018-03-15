YouTube решил бороться с конспирологией и фейками

Сомнительные видеоролики будут сопровождаться ссылками на статьи в Википедии. В сервисе уверены, что эта мера поможет бороться с распространением фейков и другой дезинформацией.

Видеохостинг YouTube будет добавлять в ролики, в которых обсуждаются конспирологические темы, ссылки на статьи в Википедии и другие сторонние источники. Об этом заявила руководитель сервиса Google Сьюзан Войжитски, передают Вести экономика.

По ее словам, эта мера поможет бороться с распространением фейков и другой дезинформацией, которая может ввести зрителей в заблуждение.

Из-за новых алгоритмов по раскрутке и ранжированию видеороликов YouTube стал чаще подвергаться критике пользователей, которые жаловались, что сервис навязывает видеоматериалы на конспирологическую тематику, сообщает CNBC.

Теперь компания планирует дополнять ролики с самыми резонансными "теориями заговора" текстовыми блоками со ссылками на сторонние источники, в первую очередь "Википедию". В качестве примера Войжитски привела видео о высадке американцев на Луну.

Между тем в написании текстов для "Википедии" участвует множество авторов, что не может гарантировать безусловную точность и достоверность информации.

Напомним, YouTube решил ставить пометку на ролики государственных СМИ.

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