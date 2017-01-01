Из самолета компании Emirates выпал член экипажа
В аэропорту Уганды член экипажа выпал из самолёта авиакомпании Emirates и получил серьёзные травмы. Об этом в четверг, 15 марта, сообщает Khaleej Times.
Отмечается, что инцидент произошел в аэропорту Энтеббе когда самолет готовился ко взлету. По непонятным причинам открылся аварийный выход.
Пострадавший был отправлен в госпиталь. Отмечается, что травмы члена экипажа представляют угрозу для жизни.
Ведётся расследование инцидента.
"Мы можем подтвердить, что член экипажа, к сожалению, выпал из открытой двери при подготовке к взлёту рейса EK729 из Энтеббе 14 марта", - заявил представитель авиакомпании.
Напомним, в Финляндии пилот самолета погиб от удара дверью.
Ранее в аэропорту Канзас-Сити в штате Миссури пассажир напал на пилота после конфликта, начавшегося на борту лайнера.
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