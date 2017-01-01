Из самолета компании Emirates выпал член экипажа

Самолет готовился ко взлету, когда по неустановленным причинам открылся аварийный выход, в который выпал член экипажа. Пострадавшего госпитализировали.

В аэропорту Уганды член экипажа выпал из самолёта авиакомпании Emirates и получил серьёзные травмы. Об этом в четверг, 15 марта, сообщает Khaleej Times.

Отмечается, что инцидент произошел в аэропорту Энтеббе когда самолет готовился ко взлету. По непонятным причинам открылся аварийный выход.

Пострадавший был отправлен в госпиталь. Отмечается, что травмы члена экипажа представляют угрозу для жизни.

Ведётся расследование инцидента.

"Мы можем подтвердить, что член экипажа, к сожалению, выпал из открытой двери при подготовке к взлёту рейса EK729 из Энтеббе 14 марта", - заявил представитель авиакомпании.

Напомним, в Финляндии пилот самолета погиб от удара дверью.

Ранее в аэропорту Канзас-Сити в штате Миссури пассажир напал на пилота после конфликта, начавшегося на борту лайнера.

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