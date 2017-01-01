В Индии экскаватор вытащил слоненка, а тот напал на спасителя
В Индии в деревни Мадихали слоненок несколько часов безуспешно пытался выбраться из ямы наполненной жидкой грязью, однако после спасения атаковал экскаватор, с помощью которого его вытащили на твердую землю.
Соответствующее видео опубликовано и Интернете.
Как сообщается в комментарии к видео, животное несколько часов пыталось выбраться из грязи, однако у него не хватало сил. Власти индийской деревни направили на помощь животному экскаватор, который вырыл траншею и подтолкнул к ней слоненка ковшом.
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Оказавшееся на свободе животное атаковало машину, которая помогла ему спастись. Затем рабочие криками отогнали слоненка и он убежал своим старшим сородичам.
Напомним, в конце января в Африке слон напал на авто с туристами.