В РФ из-за аварии самолета на поле высыпались золотые слитки

Самолет Ан-2 перевозил драгоценный груз. Девять тонн золота разбросало по полю и взлетной полосе.

Золото разбросало по взлетке и в поле Mash

В России в Якутске у самолета Ан-2 при вылете из аэропорта сорвало створку грузового люка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани. Тегеграм-канал Mash пишет, что самолет перевозил золотые слитки, и они рассыпались по взлетному полю.

По информации СМИ, пока что найдены 172 слитка, каждый весом 20 кг. Всего на борту находилось золото на 21,6 миллиарда рублей ($378 миллионов).

Вот что случилось с самолетом yakutiamedia.ru

Очевидцы рассказали YakutiaMedia, что силовики оцепили территорию вокруг летного поля и никого не пускают внутрь. В аэропорту — усиленный контроль полиции. По данным издания, помимо золота самолет перевозил платину и бриллианты.

У самолета сорвало створку грузового люка Mash

Самолет принадлежит компании Нимбус. Из-за аварии экипаж судна принял решение о возврате воздушного судна в Якутск.

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По данным аэропорта, самолет к полету готовили техники, которые входят в состав экипажа э. После того, как самолет перед вылетом был ими проверен, они заполнили карту-наряд на оперативно-техническое обслуживание воздушного судна. Согласно этому документу, самолет был исправен и подготовлен к полету.

Каждый такой брусок весит 20 кг Mash

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Сообщается, что самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Маган. В данный момент проводится проверка причин инцидента.

Напомним, есть видео, как в России пассажирам пришлось толкать самолет, чтобы он взлетел.