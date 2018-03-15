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В РФ из-за аварии самолета на поле высыпались золотые слитки

Комментариев: 2
Самолет Ан-2 перевозил драгоценный груз. Девять тонн золота разбросало по полю и взлетной полосе.
Золото разбросало по взлетке и в поле
Золото разбросало по взлетке и в поле
Mash

В России в Якутске у самолета Ан-2 при вылете из аэропорта сорвало створку грузового люка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани. Тегеграм-канал Mash пишет, что самолет перевозил золотые слитки, и они рассыпались по взлетному полю.

По информации СМИ, пока что найдены 172 слитка, каждый весом 20 кг. Всего на борту находилось золото на 21,6 миллиарда рублей ($378 миллионов).

Вот что случилось с самолетом
Вот что случилось с самолетом
yakutiamedia.ru

Очевидцы рассказали YakutiaMedia, что силовики оцепили территорию вокруг летного поля и никого не пускают внутрь. В аэропорту — усиленный контроль полиции. По данным издания, помимо золота самолет перевозил платину и бриллианты.

У самолета сорвало створку грузового люка
У самолета сорвало створку грузового люка
Mash

Самолет принадлежит компании Нимбус. Из-за аварии экипаж судна принял решение о возврате воздушного судна в Якутск.

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По данным аэропорта, самолет к полету готовили техники, которые входят в состав экипажа э. После того, как самолет перед вылетом был ими проверен, они заполнили карту-наряд на оперативно-техническое обслуживание воздушного судна. Согласно этому документу, самолет был исправен и подготовлен к полету.

Каждый такой брусок весит 20 кг
Каждый такой брусок весит 20 кг
Mash

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Сообщается, что самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Маган. В данный момент проводится проверка причин инцидента.

Напомним, есть видео, как в России пассажирам пришлось толкать самолет, чтобы он взлетел.

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Теги: Россия, самолеты, золото, авария, Якутия
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Комментариев (3)
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foster12    15.03.2018, 11:14
Оценка:  0
foster12
Скорее всего это Ан 26 или Ан 32
foster12    15.03.2018, 11:12
Оценка:  0
foster12
Я не представляю себе как Ан 2 может поднять 9 тонн ...?
YO_ZURI    15.03.2018, 10:55
Оценка:  +2
YO_ZURI
неплохой груз я вам скажу золото, бриллианты, и платина, и все это рухнуло в низ на землю
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