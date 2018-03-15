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Отравление Скрипаля: у Лондона есть "неопровержимые доказательства"

Комментариев: 4
На неоспоримую вину России указывает ее самодовольная и саркастическая реакция на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, считает глава МИД Великобритании Борис Джонсон.
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал неоспоримыми доказательствами причастность России к отравлению бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в четверг, 15 марта, сообщает Интерфакс.

“Я боюсь, что доказательства того, что это была Россия неоспоримы“, - отметил министр.

Как заявил Джонсон, на неоспоримую вину РФ указывает ее “самодовольная и саркастическая“ реакция на отравление в Солсбери. Он добавил, что Великобритания продолжит вести диалог с другими странами о противостоянии России.

“Мы продолжим доказывать нашим друзьям и союзникам, что как международное сообщество мы должны противостоять России“, - подчеркнул глава МИД.

Джонсон также отметил, что ему пока неизвестно о вероятном ответе Кремля на решение Великобритании выслать 23 российских дипломатов.

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“Мы считаем, что то, что мы сделали, можно сравнить с тем, что мы видели на улицах Солсбери“, - подчеркнул министр, добавив, что Скрипаль и его дочь до сих пор находятся в критическом состоянии.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к инциденту. В среду она объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов, работающих на разведку.

 

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Теги: Британия, МИД, отравление, Борис Джонсон, доказательства, Сергей Скрипаль
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Комментариев (4)
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Людмил_А    15.03.2018, 12:40
Оценка:  0
Людмил_А
“самодовольная и саркастическая“ реакция на отравление в Солсбери. "....

Вот это все доказательства? Круто, даже Украину обставили.
Глод    15.03.2018, 12:33
Оценка:  -2
Глод
Потому что кроме РФ это никто не мог сделать!
Людмил_А    15.03.2018, 12:42
Оценка:  0
Людмил_А
Париж решительно отказался поддержать обвинения, выдвинутые Великобританией против России в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Представитель президента Франции Франсуа Макрона объявил заявления премьер-министра Терезы Мэй «политическими фантазиями».
amzyraa    15.03.2018, 12:45
Оценка:  0
amzyraa
Брат, жена, сын-сами погибли? 130 человек В Норд- Осте сами отравились? Литвиненко,Березовский,Патарк ацишвили и прочие тоже сами?
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