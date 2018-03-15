Отравление Скрипаля: у Лондона есть "неопровержимые доказательства"
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал неоспоримыми доказательствами причастность России к отравлению бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в четверг, 15 марта, сообщает Интерфакс.
“Я боюсь, что доказательства того, что это была Россия неоспоримы“, - отметил министр.
Как заявил Джонсон, на неоспоримую вину РФ указывает ее “самодовольная и саркастическая“ реакция на отравление в Солсбери. Он добавил, что Великобритания продолжит вести диалог с другими странами о противостоянии России.
“Мы продолжим доказывать нашим друзьям и союзникам, что как международное сообщество мы должны противостоять России“, - подчеркнул глава МИД.
Джонсон также отметил, что ему пока неизвестно о вероятном ответе Кремля на решение Великобритании выслать 23 российских дипломатов.
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“Мы считаем, что то, что мы сделали, можно сравнить с тем, что мы видели на улицах Солсбери“, - подчеркнул министр, добавив, что Скрипаль и его дочь до сих пор находятся в критическом состоянии.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к инциденту. В среду она объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов, работающих на разведку.
Вот это все доказательства? Круто, даже Украину обставили.