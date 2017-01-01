Сергея Скрипаля могли отравить в автомобиле

Нервно-паралитическое вещество могло быть в жидком или порошкообразном виде нанесено на дверную ручку автомобиля или закачано через вентиляцию.

Место, где был найден Скрипаль с дочерью

Бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь могли отравить в их семейном автомобиле BMW. Следователи тщательно обследуют авто и все, с чем оно контактировало. Об этом в четверг, 15 марта, сообщает The Times.

Запись с камеры наблюдения показывает, как бордовое авто Сергея Скрипаля приезжает в центр города 4 марта незадолго до того, как они пострадали от нервно-паралитического вещества.

Сообщается, что британские следователи сосредоточились на этом авто и всем, с чем оно соприкасалось. В частности, проводится обследование других автомобилей, связанных с компанией, которая взяла на буксир машину Скрипаля со стоянки в Солсбери.

Так, вчера, 14 марта, забрали с улицы эвакуатор, принадлежащий фирме Ashley Wood Recovery. В Скотлендл-Ярде также подтвердили исследовании ряда транспортных средств.

Нервно-паралитическое вещество, которое может быть активировано путем смешивания ингредиентов и использовано в жидком или порошкообразном виде, могло быть нанесено на дверную ручку автомобиля или закачано через вентиляцию.

Напомним, 5 марта в Великобритании с серьезным отравлением госпитализировали бывшего шпиона Сергея Скрипаля, который перешел на сторону Великобритании, и его дочь. Британские эксперты пришли к выводу, что для отравления использовался нервно-паралитический газ, разработанный в России.

Позже разработчик яда Новичок заявил, что Скрипаль и его дочь практически погибли.

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