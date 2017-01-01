Фильм Киборги показали в американском Конгрессе

Лента также будет представлена в других странах. Уже на этой неделе состоится ее премьера в Гааге, в Варшаве, в Брюсселе. В планах показы в Канаде, странах Балтии, Германии и Австралии.

Фильм Киборги, о судьбе защитников Донецкого аэропорта, 14 марта продемонстрировали в Конгрессе США. Об этом рассказал режиссер фильма Ахтем Сеитаблаев, сообщает Укринформ.

“Конечно, я волнуюсь, как когда-то волновался перед премьерой фильма в Украине, потому что это первый показ в Соединенных Штатах Америки и в таком знаковом месте как Конгресс США“, - отметил режиссер перед показом.

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По его словам, 14 марта – это День украинского добровольца, что является символичным и важным для премьеры этого фильма в США.

“Наша цель – рассказать о том, что там, в Украине, живут такие же люди, которые хотят таких же фундаментальных человеческих ценностей, к чему стремятся люди по всему миру – верховенства права, собственного достоинства, свободы, попытки построить такую страну, где будут мечтать жить наши дети“, - рассказал Сеитаблаев.

Своей работой хотел рассказать о том, что мир сейчас является свидетелем “рождения новой украинской нации“.

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Лента Киборги будет представлена в других странах. Уже на этой неделе состоится её премьера в Гааге, в Варшаве, в Брюсселе.

В планах есть также показы в Канаде, странах Балтии, Германии и Австралии.

Напомним, фильм о защитниках донецкого аэропорта Киборги стал очень популярным среди россиян.