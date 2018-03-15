В Сети появилась речь Елизаветы II на случай Третьей мировой

Тайная речь королевы Англии на случай Третьей мировой войны датируется 1983 годом. Елизавета II призывает британский народ сплотиться и "приготовиться к борьбе с новым злом".

Королева Елизавета II предвидела Третью мировую войну, а вернее - записала речь на этот случай. В Сети появились фрагменты из речи английской королевы, в котором она призывает Великобританию “подготовиться к выживанию в большом противостоянии“.

Запись датируется 1983 годом – периодом войны между СССР и западом. Об этом пишет британский сайт Express.

В издании предположили, что растущее напряжение в отношениях между Россией и Великобританией может привести к Третьей мировой.

Королева вспомнила о том, как участвовала во Второй мировой войне, провела параллель с новой войной и призвала сплотившись, бороться за свою землю.

Елизавета II обратилась к семьям солдатов, которые отправляются на новые сражения. Монарх отметила, что они с мужем разделяют страх за тех, кто служит своей стране.

На момент написания речи, сын королевы принц Эндрю служил во флоте. Она упомянула этот факт и сказала, что самая большая защита от неизвестного – это связь с семьями.

Напоследок Елизавета II благословила британский народ на борьбу с “новым злом“.

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“Когда мы вместе стараемся бороться с новым злом, давайте молиться о нашей стране и людях доброй воли, где бы они ни были. Пусть Бог благословит всех вас“, — подытожила королева.

Напомним, 12 марта школьник из Запорожья получил письмо от Королевы Елизаветы II. Мальчик написал монарху первым с просьбой рассказать о себе, но никак не ожидал получить ответ.