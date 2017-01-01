Задержанным в Греции 132-ум украинцам грозит до 25 лет тюрьмы

Им предьявлены обвинения в перевозке нелегалов.

Читай также: Как украинцы нелегалов в “Тазике” через Ла-Манш возили

В Греции на данный момент задержаны 148 граждан Украины, из них 132 - по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов.

Об этом в четверг на брифинге в Киеве сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает Интерфакс-Украина.

Читай также: В Греции украинского музыканта задержали за перевозку нелегалов – СМИ

“По результатам встречи в Министерстве юстиции Греции на прошлой неделе греческая сторона сообщила, что по состоянию на 5 марта 2018 года в Греции задержаны 148 граждан Украины, 105 из них приговорены к различным срокам наказания, в отношении 43 продолжаются следственные действия, или же дело находится на этапе досудебного расследования... Среди этого массива задержанных граждан Украины, которые являются и членами экипажей иностранных судов, и теми, кого задержали за перевозку нелегальных мигрантов, - 132 задержаны именно за перевозку нелегальных мигрантов“, - рассказал сотрудник департамента консульской службы.

Представитель МИД также отметил, что 16 граждан Украины были освобождены по решению суда досрочно в 2017 году, еще трех освободили в 2018 году.

Читай также: Из Украины за год выехали более миллиона граждан - МИД

“Мы продолжаем констатировать восходящую динамику задержаний граждан Украины за перевозку нелегальных мигрантов“, - отметил Кирилич.

Стоит отметить, что, законодательство Греции предусматривает до 25 лет лишения свободы за перевозку нелегальных мигрантов.

Как сообщалось 13 марта, украинского моряка в Греции приговорили к 180 годам тюрьмы.

По состоянию на февраль сообщалось, что в Греции 42 гражданина Украины осуждены и еще 78 украинцев продолжают находиться под следствием по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов.