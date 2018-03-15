Путин: Террористы хотели расстрелять заложников на Красной площади

В фильме биографическом фильме, который вышел за несколько дней до выборов, президент РФ в частности, вспоминает подробности теракта в Москве в 2002 году.

Террористы, которые в 2002 году захватили зрителей мюзикла Норд-Ост в заложники, планировали привезти их на Красную площадь и убивать их там. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Такое заявление он сделал в фильме под названием Путин. Вторая часть фильма, которая содержит фрагмент о теракте на Дубровке, была обнародована в четверг, 15 марта.

“В планах было взять автобус с заложниками, выехать на Красную площадь и прямо на Красной площади расстреливать их, выбрасывая тела на улицу. С целью оказать такое воздействие на руководство, на спецслужбы. Конечно, мы этого не могли допустить“, — заявил Путин.

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Путин также рассказал, что газ, который спецслужбы распылили в здании театра, поначалу не сработал, однако он отдал приказ все равно продолжить штурм.

“На следующее утро должна была состояться трагическая история с вывозом заложников и их расстрелом. Ждать было тоже невозможно“, - рассказал он.

По словам Путина, гибель “немалого“ числа заложников была вызвана “неумением действовать в той обстановке“.

“Нужно было просто сделать укол [антидота] и все. Кому-то сделали два-три раза, кому-то ни одного раза. Мы провели расследование очень тщательное. В этих условиях трудно кого-то наказывать, люди сами шли на смерть“, - сказал Путин.

Напомним, террористы захватили заложников в Театральном центре на Дубровке 23 октября 2002 года, во время мюзикла Норд-Ост. Боевики требовали вывода войск из Чечни. 26 октября силовики провели штурм, распылив в зале газ. По официальным данным, погибли 130 заложников.

Ранее Путин рассказал, как перед началом Олимпиады в Сочи он приказал сбить пассажирский самолет.