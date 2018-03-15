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Минобороны Великобритании: Россия должна уйти и заткнуться

Комментариев: 2
Министр обороны Гэвин Уильямсон сказал: "РФ должна отойти и заткнуться". На это отреагировала представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook.
Гэвин Уильямсон заговорил о холодной войне
Гэвин Уильямсон заговорил о холодной войне
facebook.com/gavinforsouthstaffs

В четверг 15 марта министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон резко высказался по отношению к России, передает Sky News. По мнению Уильямсона, Россия должна отстраниться от дела Скрипаля, буквально – уйти и заткнуться.

“Действия России в Солсбери совершенно возмутительны и недопустимы. Мы приняли ответные меры, и, по сути, Россия должна уйти и заткнуться“, —сказал министр во время пресс-конференции.

Также он отметил, что дело идет к холодной войне и подчеркнул исключительное охлаждение отношений между Британией и Россией в последнее время.  Эти слова – реакция Уильямсона на заявление России о принятии мер в ответ на высылку российских дипломатов.

На заявление Великобритании в лице Уильямсона последовала незамедлительная реакция официального представителя МИД России Марии Захаровой.

 “А что еще может сказать Министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия“, — написала Мария на своей странице в Facebook.

Напомним, 15 марта Лавров пообещал, выслать британских дипломатов из России. 

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А в Совете Федераций заявили, что меры России в отношении Великобритании будут не зеркальными, а гораздо более жесткими. И что “спуску Лондону Россия не даст“. 

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Комментариев (3)
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Peyot    15.03.2018, 15:33
Оценка:  +1
Peyot
ох и нагнет же королева мама кремлевского карлика теперь и отшлепает по заднице на глазах у всего мордора))))
Адекваты    15.03.2018, 15:21
Оценка:  -1
Адекваты
и кого же ты победил,герой?))
BOM-BOM    15.03.2018, 15:44
Оценка:  0
BOM-BOM
снова дедываевале?
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