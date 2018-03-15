Минобороны Великобритании: Россия должна уйти и заткнуться

Министр обороны Гэвин Уильямсон сказал: "РФ должна отойти и заткнуться". На это отреагировала представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook.

В четверг 15 марта министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон резко высказался по отношению к России, передает Sky News. По мнению Уильямсона, Россия должна отстраниться от дела Скрипаля, буквально – уйти и заткнуться.

“Действия России в Солсбери совершенно возмутительны и недопустимы. Мы приняли ответные меры, и, по сути, Россия должна уйти и заткнуться“, —сказал министр во время пресс-конференции.

Также он отметил, что дело идет к холодной войне и подчеркнул исключительное охлаждение отношений между Британией и Россией в последнее время. Эти слова – реакция Уильямсона на заявление России о принятии мер в ответ на высылку российских дипломатов.

На заявление Великобритании в лице Уильямсона последовала незамедлительная реакция официального представителя МИД России Марии Захаровой.

“А что еще может сказать Министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия“, — написала Мария на своей странице в Facebook.

Напомним, 15 марта Лавров пообещал, выслать британских дипломатов из России.

Читай также: Британия прекращает двусторонние контакты с РФ

А в Совете Федераций заявили, что меры России в отношении Великобритании будут не зеркальными, а гораздо более жесткими. И что “спуску Лондону Россия не даст“.