Свой, вероятно, последний президентский срок Владимир Путин должен использовать для того, чтобы значительно сократить отставание России от развитых индустриальных стран, считают в Восточном комитете немецкой экономики.

Восточный комитет немецкой экономики призвал руководство России к восстановлению отношений с Западом и отказу от политики протекционизма. Об этом говорится в заявлении главы организации Вольфганга Бюхеле относительно российских президентских выборов, распространенном в четверг, 15 марта.

"Сложно двигаться вперед с активированным ручным тормозом в виде экономических санкций. Поэтому мы бы хотели, чтобы новое руководство России активно работало над преодолением политических разногласий с Западом и реактивировало партнерство с Евросоюзом", - говорится в заявлении.

Также Бюхеле призвал Путина, в победе на выборах которого он, учитывая прогнозы, не сомневается, к масштабным экономическим преобразованиям.

"Государство должно уйти из большинства промышленных предприятий, допустить больше конкуренции. Оно должно доверять свободным рыночным силам, поддерживать бизнес и освободить его от бюрократического и правового беспредела", - считает Бюхеле.

По его мнению, рост невозможно достичь "рецептами вчерашнего дня", при этом отставая по уровню экономики от ЕС и Китая.

"Свой, вероятно, последний президентский срок Путин должен использовать для того, чтобы значительно сократить отставание России от развитых индустриальных стран", - убежден глава Восточного комитета.

По словам Бюхеле, Германия продолжает считать Россию "стратегическим партнером" и стремится к установлению единого экономического партнерства от "Лиссабона до Владивостока".

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не готова к частичной отмене санкций против России. Перед этим в Германии нашли связь чеченского криминалитета с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым.

Источник: Русская служба DW

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