В России суд взыскал с КБ Южное миллиард рублей

Контракт предусматривал проведение по заказу Минобороны РФ работ по продлению сроков эксплуатации самой мощной в мире стратегической ракеты РС-20В Воевода.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Минобороны РФ к украинскому КБ Южное о расторжении госконтракта от 29 августа 2003 года и взыскании 1,1 млрд рублей (около 20 млн долларов). Об этом сообщает Интерфакс в четверг, 15 марта.

"Иск удовлетворить полностью", – говорится в информации суда. Других подробностей нет, дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

Минобороны РФ требовало взыскать с КБ Южное 915,6 млн рублей неустойки за невыполнение условий контракта, 183,6 млн рублей неосновательного обогащения (оплаченные, но не выполненные работы) и 3,2 млн рублей процентов.

Контракт предусматривал проведение по заказу Минобороны РФ опытно-конструкторские работ (ОКР) по продлению сроков эксплуатации самой мощной в мире стратегической ракеты шахтного базирования РС-20В Воевода (по классификации НАТО – SS-18 Сатана).

Напомним, КБ Южное не признает требований Минобороны РФ и потребовало полностью их отклонить, аргументируя свою позицию тем, что предприятие остановило передачу российскому ведомству результатов ОКР из-за того, что в августе 2014 года украинские власти ввели запрет на экспорт в Россию товаров и услуг военного и двойного назначения. В КБ считают, что это обстоятельство непреодолимой силы, подтвержденное сертификатом Торгово-промышленной палаты Украины.

Кроме того, в КБ Южное считают, что Минобороны РФ пропустило годичный срок исковой давности, предусмотренный украинским законодательством, а также не соблюдало обязательный претензионный порядок урегулирования спора.

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