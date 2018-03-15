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Скрипаля отравили одним из самых токсичных веществ в мире - генсек НАТО

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НАТО пока не получало от Британии запроса на активацию статьи 5, которая определяет, что нападение на одну страну-члена Альянса означает нападение на весь Альянс.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
АР

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери было использовано одно из самых токсичных веществ в мире. Об этом он сказал в четверг, 15 марта, на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

"Один из наших вызовов - поведение России, в том числе в последние недели. Великобритания установила, что Сергей Скрипаль, его дочь и офицер полиции были отравлены военным нервно-паралитическим веществом, подобным тому, которое разрабатывала Россия. Британское правительство также заявило, что это беспрецедентное и незаконное использование силы Россией против Соединенного Королевства", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что вещество, которое было использовано, - это одно из самых токсичных веществ, когда-либо созданных.

"Это первое силовое использования нервно-паралитического вещества на территории НАТО с момента основания Альянса. Союзники НАТО соглашаются, что атака была явным нарушением международных норм. Мы предложили поддержку текущему расследованию и призываем Россию ответить на вопрос Великобритании. НАТО будет защищать каждого союзника", - сказал генсек НАТО.

Он также добавил, что НАТО не получало от Британии запроса на активацию статьи 5, которая определяет, что нападение на одну страну-члена Альянса означает нападение на весь Альянс.

"Каждая страна сама решает, подать ли такой запрос. НАТО готово оказать поддержку, и мы выразили политическую поддержку Британии", - сказал Столтенберг.

Напомним, 5 марта в Великобритании с серьезным отравлением госпитализировали бывшего шпиона Сергея Скрипаля, который перешел на сторону Великобритании, и его дочь. Британские эксперты пришли к выводу, что для отравления использовался нервно-паралитический газ.

Позже разработчик яда Новичок сказал, что Скрипаль и его дочь практически погибли.

 

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Теги: Россия, НАТО, Отравления, Великобритания, Йенс Столтенберг, агрессия России, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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