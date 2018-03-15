Скрипаля отравили одним из самых токсичных веществ в мире - генсек НАТО

НАТО пока не получало от Британии запроса на активацию статьи 5, которая определяет, что нападение на одну страну-члена Альянса означает нападение на весь Альянс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери было использовано одно из самых токсичных веществ в мире. Об этом он сказал в четверг, 15 марта, на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

"Один из наших вызовов - поведение России, в том числе в последние недели. Великобритания установила, что Сергей Скрипаль, его дочь и офицер полиции были отравлены военным нервно-паралитическим веществом, подобным тому, которое разрабатывала Россия. Британское правительство также заявило, что это беспрецедентное и незаконное использование силы Россией против Соединенного Королевства", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что вещество, которое было использовано, - это одно из самых токсичных веществ, когда-либо созданных.

"Это первое силовое использования нервно-паралитического вещества на территории НАТО с момента основания Альянса. Союзники НАТО соглашаются, что атака была явным нарушением международных норм. Мы предложили поддержку текущему расследованию и призываем Россию ответить на вопрос Великобритании. НАТО будет защищать каждого союзника", - сказал генсек НАТО.

Он также добавил, что НАТО не получало от Британии запроса на активацию статьи 5, которая определяет, что нападение на одну страну-члена Альянса означает нападение на весь Альянс.

"Каждая страна сама решает, подать ли такой запрос. НАТО готово оказать поддержку, и мы выразили политическую поддержку Британии", - сказал Столтенберг.

Напомним, 5 марта в Великобритании с серьезным отравлением госпитализировали бывшего шпиона Сергея Скрипаля, который перешел на сторону Великобритании, и его дочь. Британские эксперты пришли к выводу, что для отравления использовался нервно-паралитический газ.

Позже разработчик яда Новичок сказал, что Скрипаль и его дочь практически погибли.

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