Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Польша меняет стратегию нацбезопасности из-за России

Комментариев: 0
Приоритетом политики безопасности Польши остается развитие оборонного потенциала НАТО на восточном фланге и укрепление стратегического партнерства с США.
Анджей Дуда
Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда анонсировал изменения в стратегии национальной безопасности в связи с непредсказуемой политикой России. Об этом он заявил на ежегодной встречи руководящего состава Министерства национальной обороны и вооруженных сил в четверг, 15 марта, сообщает Польское радио.

По словам Дуды, приоритетом политики безопасности Польши остается развитие оборонного потенциала НАТО на восточном фланге и укрепление стратегического партнерства с США.

Он также объявил, что в ближайшее время произойдут определенные изменения в стратегии национальной безопасности. По словам президента, изменения необходимы в связи с "непредсказуемостью российской политики".

"Россия показывает, что ради достижения своих целей готова использовать военную силу. Это опасно для нас, для всех соседей России, для всей международной общественности. Последние российские учения Запад-2017 показали, что Россия отрабатывает полномасштабный конфликт с НАТО, ареной которого должны быть Польша и страны Балтии", - отметил Дуда.

Ранее сообщалось, что для безопасности Великобритании Россия, Китай и Северная Корея представляют большую угрозу, чем терроризм.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Польша, агрессия, нацбезопасность, Анджей Дуда, агрессия России
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь