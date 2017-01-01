Польша меняет стратегию нацбезопасности из-за России

Приоритетом политики безопасности Польши остается развитие оборонного потенциала НАТО на восточном фланге и укрепление стратегического партнерства с США.

Президент Польши Анджей Дуда анонсировал изменения в стратегии национальной безопасности в связи с непредсказуемой политикой России. Об этом он заявил на ежегодной встречи руководящего состава Министерства национальной обороны и вооруженных сил в четверг, 15 марта, сообщает Польское радио.

По словам Дуды, приоритетом политики безопасности Польши остается развитие оборонного потенциала НАТО на восточном фланге и укрепление стратегического партнерства с США.

Он также объявил, что в ближайшее время произойдут определенные изменения в стратегии национальной безопасности. По словам президента, изменения необходимы в связи с "непредсказуемостью российской политики".

"Россия показывает, что ради достижения своих целей готова использовать военную силу. Это опасно для нас, для всех соседей России, для всей международной общественности. Последние российские учения Запад-2017 показали, что Россия отрабатывает полномасштабный конфликт с НАТО, ареной которого должны быть Польша и страны Балтии", - отметил Дуда.

Ранее сообщалось, что для безопасности Великобритании Россия, Китай и Северная Корея представляют большую угрозу, чем терроризм.

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