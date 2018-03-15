Стал на колени: Лавров упал на сцене форума о "величии" РФ
Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров споткнулся, поднимаясь на главную сцену форума Россия - страна возможностей.
Как сообщает Московский комсомолец, этот момент сфотографировал корреспондент Ura.ru, а через некоторое время фотографии были удалены.
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Инцидент произошел перед лекцией под названием Мир: возможности для России, где Лавров отвечал на вопросы участников.
Министр поднимался по ступенькам на сцену и споткнулся, упавши на колени. При падении к нему сразу начали подбегать охранник и ведущий.
Оступившись, он поднялся на ноги и сел в кресло. “Споткнулся! Хорошо, что на ступеньке, а не на дипломатическом фронте!“, - сказал он в микрофон, после чего в аудитории раздался смех.
Напомним, 15 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона. Позднее, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что “Россия должна уйти и заткнуться“.