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Стал на колени: Лавров упал на сцене форума о "величии" РФ

Комментариев: 5
Инцидент произошел перед лекцией под названием "Мир: возможности для России".
Министр поднимался по ступенькам на сцену и споткнулся
Министр поднимался по ступенькам на сцену и споткнулся
ura.news

Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров споткнулся, поднимаясь на главную сцену форума Россия - страна возможностей.

Как сообщает Московский комсомолец, этот момент сфотографировал корреспондент Ura.ru, а через некоторое время фотографии были удалены.

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Инцидент произошел перед лекцией под названием Мир: возможности для России, где Лавров отвечал на вопросы участников.

Министр поднимался по ступенькам на сцену и споткнулся, упавши на колени. При падении к нему сразу начали подбегать охранник и ведущий.

Оступившись, он поднялся на ноги и сел в кресло. “Споткнулся! Хорошо, что на ступеньке, а не на дипломатическом фронте!“, - сказал он в микрофон, после чего в аудитории раздался смех.

Лавров споткнулся на форуме
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Напомним, 15 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона. Позднее, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что “Россия должна уйти и заткнуться“.

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Теги: Россия, МИД РФ, Лавров, форум, конфуз
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Комментариев (5)
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Глод    15.03.2018, 17:11
Оценка:  +1
Глод
Боярышника, наверное, принял, для смелости, перед выступлением. Да дозу не расчитал.
krolikoffnеt    15.03.2018, 17:04
Оценка:  +1
krolikoffnеt
Боливар не выдержал предвыборной гонки .
texst    15.03.2018, 17:04
Оценка:  +7
texst
А вот и вставание с колен
Hutinpuy    15.03.2018, 17:04
Оценка:  +4
Hutinpuy
Теперь знаем, как и когда они встают с колен, а то непонятно было
colavova    15.03.2018, 17:04
Оценка:  +2
colavova
Россия - страна возможностей
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