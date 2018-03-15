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Дело Скрипаля: четыре страны подписали заявление

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Лидеры четырех стран - Дональд Трамп, Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон подписали совместное заявление о роли России в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля.
Лидеры четырех стран выступили с заявлением
Лидеры четырех стран выступили с заявлением

Отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров США, Великобритании, Франции и Германии, размещенном на сайте немецкого правительства.

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В заявлении также отмечается, что военное нервно-паралитическое вещество, разработанное в России, впервые после Второй мировой войны использовано для нападения в Европе.

“Это нападение на суверенитет Соединенного Королевства. Такая практика явно нарушает положения Конвенции о химическом оружии и международное право. Это грозит всей нашей безопасности“, - говорится в заявлении.

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Трамп, Мэй, Меркель и Макрон отмечают, что Британия подробно разъяснила, что ответственность за это нападение скорее всего будет нести Россия. Они поддерживают оценку Соединенного Королевства, что Россия не предоставила правдоподобного альтернативного объяснения по делу Скрипаля.

“Отказ России ответить на законные вопросы правительства Соединенного Королевства является дополнительным доказательством ее ответственности. Мы призываем Россию прокомментировать любые вопросы, связанные с нападением в Солсбери“, - говорится в заявлении.

Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу Новичок Организации по запрещению химического оружия (OPCW).

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“Наши опасения усиливаются в условиях прошлых случаев безответственного поведения России в других сферах. Мы призываем Россию выполнить свои обязанности члена Совета Безопасности ООН, поддерживать международный мир и безопасность“, - призвали Трамп, Мэй, Макрон и Меркель.

Генсек НАТО заявил, что Скрипаля  отравили одним из самых токсичных веществ в мире. Напомним, Белый дом одобрил меры Британии по дипломатам РФ.

 

 

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Теги: Россия, США, Отравления, Франция, Германия, Великобритания, Скрипаль
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Комментариев (3)
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navigator2    15.03.2018, 17:15
Оценка:  -2
navigator2
ра-шку тепер будуть чмерить по повной, правду ПУло сказав її місце біля п...рши
Олежка!!    15.03.2018, 17:04
Оценка:  +6
Олежка!!
Оградить её забором..... БЕЗ ДВЕРЕЙ!!!
Sinobi-life    15.03.2018, 17:04
Оценка:  +5
Sinobi-life
И залить бетоном!!!
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