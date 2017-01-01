В Италии на пляже нашли бомбу

Снаряд обнаружили во время строительных работ. Длина бомбы превышала метр. Из-за опасной находки пришлось эвакуировать 23 тысячи человек.

На Адриатическом побережье в итальянском городе Фано нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Об этом говорится в сюжете ТСН от четверга, 15 марта.

Отмечается, что снаряд обнаружили во время строительных работ. Длина бомбы превышала метр, а вес - четверть тонны. Снаряд имел механизм замедленного действия, который случайно активировали строители.

Из-за опасной находки в близлежащих районах закрыли школы, вокзал и больницу. Всего пришлось эвакуировать 23 тысячи человек.

Саперы вывезли бомбу подальше в море, где ее принудительно взорвут через 6 дней, если она не взорвется до этого времени самостоятельно.

Напомним, ранее швейцарская полиция закрыла местный вокзал из-за сообщения о бомбе в церкви, которая находится непосредственно у входа на станцию.

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