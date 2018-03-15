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США расширили санкции против России

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Новые ограничения носят преимущественно персональный характер. Под новые санкции попали 14 человек, в том числе "повар Путина", и одно учреждение Российской Федерации.
США расширили антироссийские санкции
США расширили антироссийские санкции
Reuters (архивное фото)

Против 14 человек и одного учреждения РФ Министерство финансов США ввело санкции. Об этом в четверг, 15 марта, говорится в официальном сообщении Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

Кроме того, приняты изменения во введенных ранее санкциях против пяти физических и четырех юридических лиц.

В список попал, в частности, Евгений Пригожин, богатый российский бизнесмен, известный как шеф-повар Путина. 

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Отмечается, что решение было принято с учетом требований Акта противодействия противникам США из-за санкций (CAATSA).

Ранее в Госдепе заявили, что санкции США нанесли огромные убытки России.

 

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Теги: Россия, Россия-США, США, санкции
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Комментариев (1)
BOM-BOM    15.03.2018, 17:31
Оценка:  +6
BOM-BOM
Отжэж, Омерика! Ну фсьо делает на пользу росии.
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