США расширили санкции против России

Новые ограничения носят преимущественно персональный характер. Под новые санкции попали 14 человек, в том числе "повар Путина", и одно учреждение Российской Федерации.

Против 14 человек и одного учреждения РФ Министерство финансов США ввело санкции. Об этом в четверг, 15 марта, говорится в официальном сообщении Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

Кроме того, приняты изменения во введенных ранее санкциях против пяти физических и четырех юридических лиц.

В список попал, в частности, Евгений Пригожин, богатый российский бизнесмен, известный как шеф-повар Путина.

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Отмечается, что решение было принято с учетом требований Акта противодействия противникам США из-за санкций (CAATSA).

Ранее в Госдепе заявили, что санкции США нанесли огромные убытки России.