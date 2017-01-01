Дело Скрипаля: Путин провел заседание Совбеза

Топ чиновники Российской Федерации собрались на Совет безопасности из-за международного скандала, связанного с отравлением Сергей Скрипаля.

В четверг, 15 марта президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности РФ из-за международной ситуации, которая сложилась после отравления Скрипаля. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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“В контексте международных дел состоялось детальное обсуждение ситуации, возникшей в российско-британских отношениях на фоне так называемого “дела Скрипаля“, - сказано в сообщении.

В Кремле считают, что британская сторона заняла деструктивную и провокационную позицию, которая вызывает “крайнюю обеспокоенность“.

Вчера премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, назвала отравление Скрипаля “незаконным применением силы российским государством против Соединенного Королевства“ и перечислила ряд мер, которые предпримет британское правительство в ответ на этот инцидент, в числе которых - высылка 23 российских дипломатов.

В совещании приняли участие Председатель Правительства Дмитрий Медведев, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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Напомним, 15 маррта лидеры четырех стран подписали совместное заявление из-за отравления Скрипаля.

Ранее, 14 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон приостанавливает двусторонние контакты с Россией и объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломатов.