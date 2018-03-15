Захарченко приехал в Крым

Свой визит в оккупированный Крым главарь "ДНР" с подельниками приурочили к годовщине "референдума" в Крыму.

Главарь террористической группировки ДНР Александр Захарченко приехал на территорию оккупированного Крыма, в Симферополь, чтобы отпраздновать годовщину так называемого “общекрымского референдума“. Об этом в четверг, 15 марта, сообщил сайт сепаратистов ДАН.

Захарченко прибыл в Симферополь в сопровождении других участников группировки – “заместителей председателя совета министров“ Александра Тимофеева и Дмитрия Трапезникова.

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Все мероприятия, ради которых Захарченко приехал в Симферополь, состоятся 16 марта. Захарченко с напарниками собирается возложить цветы к памятнику “Вежливым людям“ и подписать договор об установлении “побратимских связей“ между Бахчисарайским районом Крыма и Старобешевским районом донецкой области.

На центральной площади Симферополя пройдет концерт-митинг, на котором Захарченко со свитой тоже собираются побывать.

Напомним, сейчас в оккупированном Крыму находится и президент РФ Владимир Путин. 14 марта Путин осматривал Крымский мост и выражал надежды на то, что его откроют досрочно – уже этим летом.