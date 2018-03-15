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В РФ голая женщина угрожала самоподжогом в банке

Комментариев: 5
Жительница Томска разделась и залезла на стол в одном из отделений банка. Она уверяла, что сама является врачом, а на вопрос, зачем обнажилась, говорила, что ее раздел банк.
В России голая женщина угрожала самоподжогом в банке
В России голая женщина угрожала самоподжогом в банке
скриншот из видео

В России женщина из Томска разделась догола в одном из отделений “Совкомбанка“ и угрожала поджечь себя. Об этом в четверг, 15 марта, сообщает Life.ru.

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Как отмечается, сотрудники кредитного учреждения предположили, что нужно вызвать психиатров. По словам сотрудников пресс-службы, она состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Видео события появилось в телеграмм-каналах.

На видео женщина разделась и залезла на стол в одном из отделений. Она уверяла, что сама является врачом, а на вопрос, почему оголилась, говорила, что ее раздел банк.

Ранее из-за голого пассажира самолет вернулся в аэропорт на Аляске. Перед этим также сообщалось, что в киевском метро голый мужчина ворвался в кабину машиниста поезда.

 

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Россия, банки, голые, женщина, голы
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Комментариев (5)
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lollol    15.03.2018, 19:04
Оценка:  0
lollol
отделение “Совкомбанка“ уже смешно ))
кто ей дал кредит если она состоит на учете?
zveroboy111    15.03.2018, 18:57
Оценка:  +1
zveroboy111
"По словам сотрудников пресс-службы, она состоит на учете в психоневрологическом диспансере." Цікаво, звідки вони про це дізналися, якщо в будь-якій цівілізованій країні така інформація є лікарською таємницею?.. А, забув - це ж рісія!
zveroboy111    15.03.2018, 19:02
Оценка:  +1
zveroboy111
Тоді хто їй дав кредит, якщо людина така хвора? І головне: якби людина була паціенткою такого диспансера, то роздягання її банківською установою її так гостро не хвилювало б. Такі нікому ніколи нічого не винні, і вони самі про це знають.
Ruspidor    15.03.2018, 18:44
Оценка:  0
Ruspidor
Зачем замазали, писю не видно!
Глод    15.03.2018, 18:27
Оценка:  -3
Глод
Femen?
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