В РФ голая женщина угрожала самоподжогом в банке
В России женщина из Томска разделась догола в одном из отделений “Совкомбанка“ и угрожала поджечь себя. Об этом в четверг, 15 марта, сообщает Life.ru.
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Как отмечается, сотрудники кредитного учреждения предположили, что нужно вызвать психиатров. По словам сотрудников пресс-службы, она состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Видео события появилось в телеграмм-каналах.
На видео женщина разделась и залезла на стол в одном из отделений. Она уверяла, что сама является врачом, а на вопрос, почему оголилась, говорила, что ее раздел банк.
Ранее из-за голого пассажира самолет вернулся в аэропорт на Аляске. Перед этим также сообщалось, что в киевском метро голый мужчина ворвался в кабину машиниста поезда.
кто ей дал кредит если она состоит на учете?