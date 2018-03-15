В РФ голая женщина угрожала самоподжогом в банке

Жительница Томска разделась и залезла на стол в одном из отделений банка. Она уверяла, что сама является врачом, а на вопрос, зачем обнажилась, говорила, что ее раздел банк.

В России голая женщина угрожала самоподжогом в банке скриншот из видео

В России женщина из Томска разделась догола в одном из отделений “Совкомбанка“ и угрожала поджечь себя. Об этом в четверг, 15 марта, сообщает Life.ru.

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Как отмечается, сотрудники кредитного учреждения предположили, что нужно вызвать психиатров. По словам сотрудников пресс-службы, она состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Видео события появилось в телеграмм-каналах.

На видео женщина разделась и залезла на стол в одном из отделений. Она уверяла, что сама является врачом, а на вопрос, почему оголилась, говорила, что ее раздел банк.

Ранее из-за голого пассажира самолет вернулся в аэропорт на Аляске. Перед этим также сообщалось, что в киевском метро голый мужчина ворвался в кабину машиниста поезда.