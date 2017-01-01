Япония даст Нацполиции Украины оборудование цифровой радиосвязи
Правительство Японии совместно с Управлением ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) передаст Главному управлению Национальной полиции Украины в Сумской области оборудование цифровой транкинговой радиосвязи. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с послом Японии в Украине Шигеки Сумми, информирует пресс-служба ведомства в четверг, 15 марта.
"Мы продолжаем сотрудничество в рамках программы развития материально-технической дееспособности Нацполиции. Вскоре правительство Японии совместно с Управлением ООН по обслуживанию проектов передаст Главному управлению Нацполиции в Сумской области оборудование цифровой транкинговой радиосвязи", - сказал министр.
По словам Авакова, Япония выступает надежным партнером во всех проектах МВД Украины. "Спасибо правительству Японии за системную и плодотворное сотрудничество", - добавил он.
Посол Японии в Украине заверил в дальнейшей поддержке инициатив украинского МВД на пути реформирования сектора гражданской безопасности в стране.
Ранее сообщалось, что Япония даст Украине полмиллиона долларов на здравоохранение.
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