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В Евросоюзе обсудят отравление Скрипаля

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Выводы к саммиту будут содержать пункт о нападении, в котором будет выражена солидарность с Великобританией. Пока Евросоюз не собирается принимать новые санкции в отношении России.
Флаг ЕС
Флаг ЕС

Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе на следующей неделе обсудят отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк в своем Twitter в четверг, 15 марта.

"Лидеры ЕС обсудят нападение в Солсбери на заседании Европейского совета в Брюсселе 22 марта. Выводы к саммиту будут содержать пункт о нападении, в котором будет выражена солидарность с Великобританией", - написал он.

По словам корреспондента, ЕС пока не планирует вводить новых санкций против РФ в связи с отравлением экс-шпиона.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, что власти Британии начали сознательную кампанию по очернению России на международной арене.

Напомним, Великобритания обвинила Россию в нарушении устава ООН и конвенции о запрещении химического оружия в связи с отравлением Скрипаля.

 

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Теги: Россия, ЕС, Евросоюз, отравление, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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