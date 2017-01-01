Дело Скрипаля: эстонский премьер отменил визит в РФ

Юри Ратас должен был принять участие в Днях эстонской культуры в российском Красноярске, происходящих с 16 по 21 мая, но передумал "в свете недавних международных событий".

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас отказался от визита в Россию этой весной в связи с отравлением экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля. Об этом эстонском изданию Postimees сообщил пресс-секретарь эстонского правительства Урмас Сеавер.

По его словам, команда организаторов празднования столетия Эстонии предложила премьер-министру принять участие в Днях эстонской культуры в Красноярске, происходящих с 16 по 21 мая.

"Премьер-министр думал об участии, поскольку считает важным празднование дня рождения Эстонии и в зарубежных странах. В этом году премьер-министр уже принимал участие в мероприятиях по случаю столетия Эстонии в Соединенном Королевстве, Ирландии, Финляндии, Швеции и Латвии", - сказал Сеавер.

Но в свете недавних международных событий премьер-министр все же не считает возможным визит в Красноярск, добавил он.

Напомним, Великобритания обвинила Россию в нарушении устава ООН и конвенции о запрещении химического оружия в связи с отравлением Скрипаля.

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