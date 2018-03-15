США обвинили Россию в кибератаках на электросети

Российские хакеры якобы получили доступ к компьютерным системам, провели сетевую разведку систем, которые контролируют ключевые элементы экономики США.

Администрация Дональда Трампа обвинила российское правительство в развертывании кампании кибератак, которая длилась последние два года и была нацелена против электросетей США включительно с атомными объектами. Как передает Reuters, Вашингтон впервые публично обвинил Москву в попытке сломать американскую энергетическую инфраструктуру.

Хотя службы безопасности давно указывали на уязвимость сетей перед враждебными силами.

В сообщении, опубликованном Департаментом внутренней безопасности и ФБР говорится о том, что "многоуровневая кампания вторжения киберактеров российского правительства" пыталась навредить сетям небольших коммерческих объектов "с помощью вредоносного программного обеспечения, фишинга и попыток получить удаленный доступ к сетям энергетического сектора".

В США считают, что атаки начались в марте 2016 года или, вероятно, раньше. Тогда российские правительственные хакеры атаковали правительственные системы в США, а также важные инфраструктурные секторы, в частности энергетические, ядерные, торговые объекты, а также авиацию, производство и тому подобное.

Ранее в Госдепе США заявили, что Россия отрабатывает в Украине кибератаки.

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