На химзаводе в США произошел взрыв

На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов, но тушение пожара осложнено тем, что пока неизвестно, какие именно химикаты горят.

На химическом заводе в американском городе Крессон (штат Техас) произошел взрыв. Об этом сообщает в четверг, 15 марта, телеканал CBS.

В результате взрыва одно из производственных помещений завода охватил пожар.

На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов, но тушение пожара осложнено тем, что пока неизвестно, какие именно химикаты горят. Ожидается прибытие экспертов-химтехнологов.

RAW VIDEO: A second explosion erupts from the Hood County chemical plant fire https://t.co/PeEqIKVRtO pic.twitter.com/pkF0yBeP5v — WFAA (@wfaa) 15 марта 2018 г.

По первоначальным данным местной полиции, в результате взрыва серьезно пострадали два человека, еще один числится пропавшим без вести.

По данным СМИ, химический завод производит мыло и кислоту.

Ранее в Индии на химзаводе в районе Палгар штата Махараштра произошел пожар - погибли три человека, еще 13 пострадали.

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