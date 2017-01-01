Совбез ООН собрался на заседание по Крыму

Украину на заседании представляет заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, представители Меджлиса крымскотатарского народа.

Совет безопасности ООН собрался на заседание для обсуждения ситуации в аннексированном Крыму накануне выборов президента РФ.

Украину на заседании представляет заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, представители Меджлиса крымскотатарского народа.

Ожидается также обращение бывшего специального советника генсека ООН по Украине Роберта Серри.

Спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко сообщил, что на заседании будут обсуждать, в том числе возможные пути деоккупации украинской территории.

Напомним, проведение слушаний инициировала делегация Украины в ООН. Ее поддержали нынешние члены Совбеза, в частности, Швеция, Великобритания, Польша, Нидерланды и США. Украинская сторона на заседании будет настаивать на нелегитимности выборов президента РФ в Крыму.

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