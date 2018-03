В Майами обрушился мост, есть жертвы

В американском штате Флорида обрушился пешеходный мост – есть погибшие и много пострадавших. Как сообщают местные СМИ, рухнул строившийся мост рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами.

Очевидцы сообщают, что под рухнувшим мостом было много автомобилей. На месте инцидента ведутся спасательные работы, причина аварии пока неизвестна.

#BREAKING: Ground-level footage from near where the pedestrian bridge collapsed near Florida International University.pic.twitter.com/kZE4jVLEV9