В Майами обрушился мост, есть жертвы

Мост весил 950 тонн и имел длину около 53 метров, он был разработан, чтобы противостоять ветрам ураганной силы. Трагедия произошла возле Международного университета Флориды.

В американском штате Флорида обрушился пешеходный мост – есть погибшие и много пострадавших. Как сообщают местные СМИ, рухнул строившийся мост рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами.

#BREAKING: Pedestrian bridge collapses at Florida International University; vehicles struck underneath. pic.twitter.com/0totS0ZsxC — Ryan Saavedra (@RealSaavedra) 15 марта 2018 г.

Очевидцы сообщают, что под рухнувшим мостом было много автомобилей. На месте инцидента ведутся спасательные работы, причина аварии пока неизвестна.

#BREAKING: Ground-level footage from near where the pedestrian bridge collapsed near Florida International University.pic.twitter.com/kZE4jVLEV9 — Ryan Saavedra (@RealSaavedra) 15 марта 2018 г.

Мост весил 950 тонн и имел длину около 53 метров. Он был разработан, чтобы противостоять ветрам ураганной силы.

Мост планировали ввести в эксплуатацию в 2019 году. Его строительство елось "инновационным" модульным способом, который призван защитить как пешеходов, так и автомобилистов.

Ранее в Колумбии при обрушении нового моста погибли десять человек.

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