Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Майами обрушился мост, есть жертвы

Комментариев: 0
Мост весил 950 тонн и имел длину около 53 метров, он был разработан, чтобы противостоять ветрам ураганной силы. Трагедия произошла возле Международного университета Флориды.

В американском штате Флорида обрушился пешеходный мост – есть погибшие и много пострадавших. Как сообщают местные СМИ, рухнул строившийся мост рядом с кампусом Международного  университета Флориды в Майами.

Очевидцы сообщают, что под рухнувшим мостом было много автомобилей. На месте инцидента ведутся спасательные работы, причина аварии пока неизвестна.

Мост весил 950 тонн и имел длину около 53 метров. Он был разработан, чтобы противостоять ветрам ураганной силы.

Мост планировали ввести в эксплуатацию в 2019 году. Его строительство елось "инновационным" модульным способом, который призван защитить как пешеходов, так и автомобилистов.

Ранее в Колумбии при обрушении нового моста погибли десять человек.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Флорида, мост, жертвы, обрушение, Майами, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь